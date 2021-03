Advertising

TV7Benevento : **Quirinale: Francis Fernando, amico di anziani e disabili, 'tutor' esperto di Dad**... -

Ultime Notizie dalla rete : **Quirinale Francis

La Sicilia

... Alice Chiozza, 18 anni, residente a Piacenza, 'per l'impegno e la generosità con cui ha prestato il proprio servizio volontario nella pattuglia di Protezione civile dell'Agesci di Piacenza';...Grazie al suo lavoro organizzativo e di coordinamento tanti scout sono riusciti ad alleviare le difficoltà di persone costrette a casa e in stato di bisogno;Fernando Chkrawarthige Praveen, ...Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Francis Fernando Chkrawarthige Praveen, 17 anni, residente a Pove del Grappa, in provincia di Vicenza, partecipa a esperienze di aiuto presso l'Opera della ...ROMA - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito 28 Attestati d'onore di "Alfiere della Repubblica" a giovani che nel 2020 si sono distinti "per l'impegno e ...