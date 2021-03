Pd: Zingaretti, ‘tornato centrale, quanto fatto in questi due anni patrimonio di tutti (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos) – “Il Governo Draghi ha iniziato il suo cammino. L’Italia è in buone mani. Dopo l’irresponsabile crisi, che ha portato alla caduta del Governo Conte, sono soddisfatto si sia giunti a un’ottima conclusione”. Lo scrive Nicola Zingaretti su Fb. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos) – “Il Governo Draghi ha iniziato il suo cammino. L’Italia è in buone mani. Dopo l’irresponsabile crisi, che ha portato alla caduta del Governo Conte, sono soddissi sia giunti a un’ottima conclusione”. Lo scrive Nicolasu Fb. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

