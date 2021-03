Pd | ora un congresso per la sinistra del futuro

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 11 marzo 2021) Ho provato dolore per le dimissioni di Nicola Zingaretti e voglio sperare che non rappresentino una resa, ma il modo migliore per spingere tutti noi ad affrontare i nodi che ci portiamo dietro da tanti anni. Un partito del centromoderno, forte di una radicalità valoriale, ma aperto e capace di motivare le persone facendole contare, non è ancora nato. Eppure nei primi mesi del 2008 milioni di cittadini avevano fondato un nuovo partito per riunire le forze democratiche e progressiste del Paese, collocate fino a quel momento nel campo dellatradizionale, del pensiero laico e radicale, del cattolicesimo democratico, proprio per dare al paese quel soggetto unitario che potesse lavorare per rendere più giusta la nostra società. In oltre dieci anni di vita il Partito Democratico è cambiato molto, ma solo per adeguare l’organizzazione alle ...