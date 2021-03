Manchester United-Milan in tv e streaming: dove vederla (Di giovedì 11 marzo 2021) I Red Devils di Ole Gunnar Solskjaer sfidano i Diavoli meneghini di Stefano Pioli nell’andata degli ottavi di finale di Europa League: dove vedere Manchester United-Milan Il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer sfida il Milan di Stefano Pioli nell’andata degli ottavi di finale dell’Europa League 2020/2021. Gli inglesi hanno eliminato agli ottavi gli spagnoli della Real Sociedad, mentre i Milanesi hanno avuto la meglio sulla Stella Rossa di Belgrado. Manchester United-Milan: la partita si giocherà giovedì 11 marzo 2021 nello scenario dell’Old Trafford di Manchester. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 18.55 e la gara sarà diretta dall’arbitro sloveno Slavko ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 marzo 2021) I Red Devils di Ole Gunnar Solskjaer sfidano i Diavoli meneghini di Stefano Pioli nell’andata degli ottavi di finale di Europa League:vedereIldi Ole Gunnar Solskjaer sfida ildi Stefano Pioli nell’andata degli ottavi di finale dell’Europa League 2020/2021. Gli inglesi hanno eliminato agli ottavi gli spagnoli della Real Sociedad, mentre iesi hanno avuto la meglio sulla Stella Rossa di Belgrado.: la partita si giocherà giovedì 11 marzo 2021 nello scenario dell’Old Trafford di. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 18.55 e la gara sarà diretta dall’arbitro sloveno Slavko ...

