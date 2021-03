Manchester United-Milan 1-1, Kjaer protagonista a sorpresa riprende i Red Devils (Di giovedì 11 marzo 2021) Come da programma la partita dell’Old Trafford ha regalato tante emozioni e sorprese. Un ottimo Milan ha messo in grande difficoltà i Red Devils, creando molto di più e raggiungendo un pareggio pesantissimo a pochi secondi dal termine. Il punteggio finale, Manchester United-Milan 1-1, porta i rossoneri a essere leggermente in vantaggio per quanto riguarda la qualificazione, con il gol in trasferta che vale davvero tantissimo. CHE COS’E SUCCESSO DURANTE I 90 MINUTI DI GARA? Partita speciale e molto vivace, con le due squadre che fin da inizio gara hanno cercato di superarsi. Al 6° Leao va a segno, ma il direttore di gara annulla per fuorigioco. Immediata risposta dello United che calcia bene, trovando però l’attenta risposta di Donnarumma. Al 12° ancora Milan a ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 11 marzo 2021) Come da programma la partita dell’Old Trafford ha regalato tante emozioni e sorprese. Un ottimoha messo in grande difficoltà i Red, creando molto di più e raggiungendo un pareggio pesantissimo a pochi secondi dal termine. Il punteggio finale,1-1, porta i rossoneri a essere leggermente in vantaggio per quanto riguarda la qualificazione, con il gol in trasferta che vale davvero tantissimo. CHE COS’E SUCCESSO DURANTE I 90 MINUTI DI GARA? Partita speciale e molto vivace, con le due squadre che fin da inizio gara hanno cercato di superarsi. Al 6° Leao va a segno, ma il direttore di gara annulla per fuorigioco. Immediata risposta delloche calcia bene, trovando però l’attenta risposta di Donnarumma. Al 12° ancoraa ...

