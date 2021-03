Libia | Draghi sente primo ministro | ' sostegno Italia a unità e processo pace'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Libia Draghi

Agenzia ANSA

Roma, 11 mar 17:59 - Il presidente del Consiglio dell'Italia, Mario, ha intrattenuto quest'oggi una conversazione telefonica con il nuovo primo ministro...... Mario, e dal ministro della Pa, Renato Brunetta, con i segretari di Cgil, Cisl e Uil. 'La ... Sì della Camera, in, all'esecutivo di unità nazionale guidato da Abdul Hamid Dbeibh. In una ...Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha avuto oggi una conversazione telefonica con il primo ministro libico, Abdelhamid Dabaiba. "Nel richiamare il percorso di transiz ...Vista dall’altro lato del Mediterraneo la polemica sulle donne del Pd non messe nei ruoli chiave fa abbastanza sorridere. In Libia si è insediato da pochissimo un governo di unità nazionale. È passata ...