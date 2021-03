Italia’s Got Talent, il Golden Buzzer di Joe Bastianich in salsa indiana (Di giovedì 11 marzo 2021) In conclusione alla sesta puntata di Italia’s Got Talent 2021 lo studio si è alzato tutto in piedi per dedicare una standing ovation alla decima e ultima esibizione. Sul palco la Negma Dance Group, una crew ligure capitanata dai fratelli Federico e Francesca. Nel giro di pochi secondi sono riusciti a portare dentro il teatro di Cinecittà tutta la forza, i colori e l’espressività di Bollywood, lasciando a bocca aperta la giuria, e in particolare Joe Bastianich. L’ex giudice di MasterChef, visibilmente emozionato, ha deciso di regalare il suo Golden Buzzer proprio alla Negma Dance Group, premiando la coreografia in perfetto stile indiano: ritmo incessante, colori accesi e movenze sensuali, il tutto condito dai sorrisi ammalianti dei fratelli Orlando. Italia’s Got ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 11 marzo 2021) In conclusione alla sesta puntata diGot2021 lo studio si è alzato tutto in piedi per dedicare una standing ovation alla decima e ultima esibizione. Sul palco la Negma Dance Group, una crew ligure capitanata dai fratelli Federico e Francesca. Nel giro di pochi secondi sono riusciti a portare dentro il teatro di Cinecittà tutta la forza, i colori e l’espressività di Bollywood, lasciando a bocca aperta la giuria, e in particolare Joe. L’ex giudice di MasterChef, visibilmente emozionato, ha deciso di regalare il suoproprio alla Negma Dance Group, premiando la coreografia in perfetto stile indiano: ritmo incessante, colori accesi e movenze sensuali, il tutto condito dai sorrisi ammalianti dei fratelli Orlando.Got ...

