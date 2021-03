Insomniac Games e l' assurda storia del suo Head of Technology | ' Mi hanno appena offerto un lavoroin Insomniac'

Insomniac Games e l'assurda storia del suo Head of Technology: 'Mi hanno appena offerto un lavoro...in Insomniac' (Di giovedì 11 marzo 2021) Sean McCabe, Head of Technology di Insomniac Games, ha ricevuto un'offerta di lavoro presso...Insomniac Games. Il reclutatore lo ha invitato per un colloquio per la posizione di capo programmatore del team e lo sviluppatore ha condiviso la sua storia su Twitter. "La mia vita è completa: un reclutatore mi ha contattato oggi per offrirmi la posizione di Lead Programmer davvero entusiasmante in Insomniac" ha scritto. I colleghi dello studio e gli utenti del social network hanno reagito alla situazione con umorismo e gli hanno consigliato di accettare definitivamente un nuovo lavoro. La cosa più divertente di questa situazione è che il colloquio finale per la posizione di ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 11 marzo 2021) Sean McCabe,ofdi, ha ricevuto un'offerta di lavoro presso.... Il reclutatore lo ha invitato per un colloquio per la posizione di capo programmatore del team e lo sviluppatore ha condiviso la suasu Twitter. "La mia vita è completa: un reclutatore mi ha contattato oggi per offrirmi la posizione di Lead Programmer davvero entusiasmante in" ha scritto. I colleghi dello studio e gli utenti del social networkreagito alla situazione con umorismo e gliconsigliato di accettare definitivamente un nuovo lavoro. La cosa più divertente di questa situazione è che il colloquio finale per la posizione di ...

