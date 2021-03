Il killer di Ilenia Fabbri aveva esortato un amico a uccidere la moglie

(Di giovedì 11 marzo 2021) “Se fosse mialai”,detto Barbieri ad una udienza di separazione alla quale era stato chiamato a testimoniare in favore di un suo. In quella occasione, la diretta interessata, anch’essa presente all’udienza,commentato: “Quest’uomo sta incitando mio marito a uccidermi?”. A quel punto il giudiceBarbieri a rimanere calmo, ma ha pagato cara quella frase, che messa ora a verbale rischia di essere un’arma assai tagliente, poiché è la riprova della sua indole tendenzialmente violenta e delle sue inclinazioni omicide. Barbieri ha uccisoin cambio di 20.000 euro e un’automobile, anche se Nanni nega, e in una lettera alla figlia ha scritto che la sua unica intenzione era ...

Ed è in quel contesto che, proprio nel corso dell'udienza, era arrivato a pronunciare una frase confluita nel fascicolo per la morte diin quanto evidentemente indicativa, se letta in chiave ...Per la sua morte sono state arrestate due persone: uno è Pierluigi Barbieri, ilche avrebbe confessato di aver uccisosu commissione del secondo arrestato, proprio il marito della donna.Le parole di Pierluigi Barbieri, sicario di Ilenia Fabbri reo confesso, durante un’udienza per una causa di separazione di un amico ...Barbieri ha paura che l'ex marito di Ilenia, che per 20mila euro gli avrebbe detto di ucciderla, mandi qualcuno a fare del male alla sua compagna ...