Forum Italiano dell’Export | Zurino incontra De Luca A fine settembre | a Marsala | gli Stati Generali

(Di giovedì 11 marzo 2021) E’ durato più di un’ora, a Palazzo Santa Lucia, l’incontro tra Lorenzo, presidente del, e Vincenzo De. “Molti – si legge in una nota diffusa dopo il colloquio – i temi sul tavolo, a partire dalla consapevolezza che, in questo difficilissimo periodo, è un dovere morale aiutare quante più aziende possibile”. In particolare, ha spiegato, “si è discusso della terza edizione degliche si svolgeranno a”, al quale il presidente De“accogliendo generosamente il mio invito” ha assicurato la sua presenza. “Tantissime, dall’Agrindustria all’ Enogastronomia, dal Fashion alla ...

Advertising

ItalyinGermany : RT @IICColonia: Cari Amici, Vi segnaliamo il Webtalk 'Vaccini anti COVID: efficacia, sicurezza e prospettive', ideato da MERCURIO e concepi… - IICColonia : Cari Amici, Vi segnaliamo il Webtalk 'Vaccini anti COVID: efficacia, sicurezza e prospettive', ideato da MERCURIO e… - TranslaStars : MD Traduzione di frasi idiomatiche (inglese-italiano) Scopri questo corso gratuito con: +Tirocinio autovalutativo??… - EPALE_IT : RT @laboescapes: #FSEM Forum sociale europeo sulle migrazioni sono aperte le iscrizioni per attività preparatoria #11marzo apertura #15marz… - laboescapes : #FSEM Forum sociale europeo sulle migrazioni sono aperte le iscrizioni per attività preparatoria #11marzo apertura… -

Ultime Notizie dalla rete : Forum Italiano

Il Denaro

... ma sono certo che Draghi è consapevole che esiste un problema più grandeche si risolve ... Alsono intervenuti anche Bruno Scuotto , presidente Fondimpresa; Pasquale Lampugnale , ...Ogni giornata prevede un inizialeistituzionale, seguito dal workshop tematico, la ... L'IstitutoOBOR assegnerà poi il "Belt and Road Award". Il premio è dedicato ad aziende, città, ...Roma, 11 mar (Adnkronos) – In vista del Cdm sulle misure anti Covid, la Lega conferma il pieno sostegno al presidente del Consiglio Mario Draghi che sta lavorando per accelerare sui rimborsi (che sara ...Federalberghi lancia un convegno on line per far luce sulla criticità: gli imprenditori hanno ricevuto fatture anche di 100mila euro ...