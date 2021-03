Fabrizio Corona si taglia le vene: “Sarà sottoposto ad una perizia psichiatrica” (Di giovedì 11 marzo 2021) Dopo i fatti spiacevoli accaduti questa mattina, Fabrizio Corona si trova ricoverato presso l’ospedale Niguarda di Milano: verrà sottoposto ad una perizia psichiatrica Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@FabrizioCoronareal) Nel corso della puntata di Pomeriggio Cinque, la conduttrice Barbara D’Urso ha fornito degli aggiornamenti in merito alla L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 11 marzo 2021) Dopo i fatti spiacevoli accaduti questa mattina,si trova ricoverato presso l’ospedale Niguarda di Milano: verràad unaVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@real) Nel corso della puntata di Pomeriggio Cinque, la conduttrice Barbara D’Urso ha fornito degli aggiornamenti in merito alla L'articolo proviene da YesLife.it.

Agenzia_Ansa : Fabrizio Corona deve tornare in carcere. Lo ha deciso il tribunale di Sorveglianza di Milano revocando il differime… - fanpage : Sì è ferito ai polsi. Il folle gesto di Fabrizio Corona dopo aver appreso la notizia del suo ritorno in carcere. - fanpage : ?? Ultim'ora Fabrizio Corona contro la polizia prima di salire sull'ambulanza. Sono immagini fortissime. - newyorkeasley : Sinceramente a me fabrizio corona fa decisamente pena. Ha commesso dej reati e ha pagato, ma quante altre volte dov… - cines3_ : RT @irivshialI: Mi dispiace tantissimo per quello che sta succedendo a Fabrizio Corona e le persone che ne fanno ironia fanno pena. Ha evid… -