“È finita” Serena Enardu | l’annuncio che spiazza tutti | “Purtroppo è andata così”

(Di giovedì 11 marzo 2021)e Pago sono stati una delle coppie più amate e chiacchierate del reality show Temptation Island. Evidentemente i dissapori non potevano più essere trattenuti ulteriormente. Laha voluto essere chiara con i suoi followers e con il mondo del gossip. Attraverso il mezzo più diffuso per comunicare alle grandi masseha sancito la fine, probabilmente definitiva, della sua storia con Pago. I due amanti di Temptation Island si era ritrovata proprio grazie alla trasmissione, e la loro sembrava un’unione destinata a durare. Le loro separazioni non sono mai state nuove per il pubblico. I tira e molla si sono susseguiti nel corso del tempo, trovando sempre un punto di contatto che li faceva riavvicinare. Questa volta, tuttavia, i toni sembrano essere molto più severi ...

Serena Enardu,la storia con Pago: "Voglio ufficializzare che sono single" La storia d'amore tra Serena Enardu e Pago , sembra essere arrivata definitivamente al capolinea. Dopo anni di tira e ...Serena Enardu chiarisce di essere single Alla luce delle tante domande da parte dei fan,Serena Enardu ha deciso di fare chiarezza sulla sua situazione sentimentale. Ha fatto sapere di essere single. ...La notizia era stata successivamente confermata da Serena Enardu, che si era detta convinta a non rinunciare a questo grande amore. Eppure, dopo 7 anni di lunga e ricercata inerzia, sembra essere ...