Dal Congresso del Popolo arriva lo stop ai cantieri cinesi Troppo debito

Leggi su formiche

(Di giovedì 11 marzo 2021) E se la Cina fermasse i suoi immensiper colpa del, sovrano o privato che sia? A qualcuno potrà sembrare fantascienza, ad altri no. Ma a leggera tra le righe le conclusioni dell’ultimodel, c’è da prendere la cosa molto seriamente. Al punto che il governo centrale della Repubblica Popolare ha preso il toro per le corna, invitando caldamente le amministrazioni locali a centellinare i finanziamenti destinati alle infrastrutture sul territorio. Il messaggioto da Pechino, racconta l’autorevole quotidiano South China Morning Post, è chiaro: basta con le spese allegre per ponti, centrali, gallerie a strade. Da questo momento serve oculatezza nello sblocco della spesa in conto capitale per gli investimenti in infrastrutture. Non è un mistero, ...