Conferenza stampa Inzaghi: «Crotone insidioso, ci vorrà un buon approccio» (Di giovedì 11 marzo 2021) Simone Inzaghi ha parlato alla vigilia di Lazio-Crotone Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita casalinga contro il Crotone. LEGGI LA Conferenza INTEGRALE SU LAZIO NEWS 24 GARA – «Le insidie sono tantissime, il Crotone viene da un’ottima vittoria, ha cambiato allenatore da poco e verrà qui per fare la sua partita. Dovremo approcciare nel migliore dei modi, perché veniamo da un periodo delicato e non sarà semplice. Contro la Juventus abbiamo perso in malo modo, perché avevamo fatto 30/40 minuti bene poi abbiamo subito il pareggio. Ora però guardiamo al futuro che è il Crotone». MOMENTO LAZIO – «La squadra ha lavorato bene, oggi facciamo l’ultima seduta e vediamo chi sarà ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Simoneha parlato alla vigilia di Lazio-Simone, allenatore della Lazio, ha parlato inalla vigilia della partita casalinga contro il. LEGGI LAINTEGRALE SU LAZIO NEWS 24 GARA – «Le insidie sono tantissime, ilviene da un’ottima vittoria, ha cambiato allenatore da poco e verrà qui per fare la sua partita. Dovremo approcciare nel migliore dei modi, perché veniamo da un periodo delicato e non sarà semplice. Contro la Juventus abbiamo perso in malo modo, perché avevamo fatto 30/40 minuti bene poi abbiamo subito il pareggio. Ora però guardiamo al futuro che è il». MOMENTO LAZIO – «La squadra ha lavorato bene, oggi facciamo l’ultima seduta e vediamo chi sarà ...

Atalanta, Gasperini: 'Non disprezzo chi gioca diversamente da me, ma sul mercato...Sportiello - Gollini? Niente di strano, Zapata...' Commenta per primo Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa a Zingonia alla vigilia della gara contro lo Spezia , l'anticipo dell'ottava giornata di ritorno in scena domani alle 20.45 al Gewiss Stadium: 'Il campionato ha la sua grande ...

Serafino convoca una conferenza stampa lunedì 15 marzo Riviera Oggi Cina e Usa hanno interessi comuni, dovrebbero mirare a legami sani - premier cinese Opinioni e livello di tolleranza (Euronews) I due Paesi dovrebbero gestire e controllare le loro divergenze, ha detto Li, intervenuto durante una conferenza stampa alla fine della riunione annuale del ...

Proposta di legge per l’inquadramento giuridico dei toelettatori: parla CNA Definire un assetto di regole per riconoscere l’inquadramento giuridico della figura del toelettatore di animali d’affezione. È quanto prevede la proposta di legge n. 2875 depositata dalla deputata Sa ...

