CDP, inaugurata la nuova sede territoriale di Bari (Di giovedì 11 marzo 2021) (Teleborsa) – Cassa Depositi e Prestiti ha inaugurato oggi – con un evento in digitale in diretta streaming su CDP Live – la nuova sede territoriale di Bari nell’ambito di un più ampio progetto finalizzato a rafforzare ulteriormente l’impegno del Gruppo CDP in Puglia e nelle regioni limitrofe. La sede, realizzata in Largo Nitti Valentini 4, “diventerà il nuovo punto di accesso all’offerta del Gruppo nella Regione e consentirà di supportare oltre 300 enti pubblici e circa 7.600 imprese, valorizzando le sinergie con i partner bancari e le istituzioni locali”. Nei nuovi uffici lavoreranno a regime 10 risorse del Gruppo, provenienti da CDP Infrastrutture e PA, CDP Imprese, CDP Equity, SACE e SIMEST, risponderanno “a una visione innovativa rispetto al passato: non più sedi di rappresentanza, ma veri e ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 11 marzo 2021) (Teleborsa) – Cassa Depositi e Prestiti ha inaugurato oggi – con un evento in digitale in diretta streaming su CDP Live – ladinell’ambito di un più ampio progetto finalizzato a rafforzare ulteriormente l’impegno del Gruppo CDP in Puglia e nelle regioni limitrofe. La, realizzata in Largo Nitti Valentini 4, “diventerà il nuovo punto di accesso all’offerta del Gruppo nella Regione e consentirà di supportare oltre 300 enti pubblici e circa 7.600 imprese, valorizzando le sinergie con i partner bancari e le istituzioni locali”. Nei nuovi uffici lavoreranno a regime 10 risorse del Gruppo, provenienti da CDP Infrastrutture e PA, CDP Imprese, CDP Equity, SACE e SIMEST, risponderanno “a una visione innovativa rispetto al passato: non più sedi di rappresentanza, ma veri e ...

Advertising

Affaritaliani : Gorno Tempini (CDP): “Rafforzato il rapporto con la Puglia e con tutto il Mezzogiorno. Essere presenti per comprend… - marcobellezza : RT @GruppoCDP: Inaugurata la sede di #CDPBari, in Largo Nitti Valentini 4. Gli uffici saranno il nuovo punto di accesso all’offerta del Gru… - GruppoCDP : Inaugurata la sede di #CDPBari, in Largo Nitti Valentini 4. Gli uffici saranno il nuovo punto di accesso all’offert… -