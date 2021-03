CAN YAMAN E DILETTA LEOTTA | Sono fidanzati? (Di giovedì 11 marzo 2021) Can YAMAN e DILETTA LEOTTA Sono fidanzati? La domanda è al centro dell’attenzione del gossip da inizio anno, a seguito della pubblicazione, sulle pagine di Chi, di alcuni scatti dell’attore e della conduttrice di DAZN assieme a Roma. DILETTA LEOTTA, che negli ultimi mesi del 2020 ha concluso le relazione con Daniele ‘Toretto’ Scardina, e Can YAMAN non hanno mai commentato direttamente le indiscrezioni sulla loro relazione, limitandosi a far sognare i follower con diversi scatti su Instagram, tra i quali spicca la foto pubblicata da lui a San Valentino che li vede dolcissimi assieme in riva al mare con il tramonto sullo sfondo. Can YAMAN e DILETTA LEOTTA stanno per sposarsi? Nonostante l’assenza di ... Leggi su giornal (Di giovedì 11 marzo 2021) Can? La domanda è al centro dell’attenzione del gossip da inizio anno, a seguito della pubblicazione, sulle pagine di Chi, di alcuni scatti dell’attore e della conduttrice di DAZN assieme a Roma., che negli ultimi mesi del 2020 ha concluso le relazione con Daniele ‘Toretto’ Scardina, e Cannon hanno mai commentato direttamente le indiscrezioni sulla loro relazione, limitandosi a far sognare i follower con diversi scatti su Instagram, tra i quali spicca la foto pubblicata da lui a San Valentino che li vede dolcissimi assieme in riva al mare con il tramonto sullo sfondo. Canstanno per sposarsi? Nonostante l’assenza di ...

Advertising

repubblica : 'Che Dio ci aiuti 6', per ultima puntata c'è Can Yaman. Conquista anche le suore: L'attore turco appare nel finale… - team_world : #CanYaman questa sera guest star del finale di stagione della serie #CheDioCiAiuti6. Al link tutti i dettagli ?? - RollingStoneita : Come? Lo vedrete... #CanYaman #9marzo - lauratombolesi : @LeYamanine @cuneytsayil @ilkerbilgi @can_yaman_int @ItalyCan @canyaman_fans @MerveEKCD @YamanClub Io non ci arrivo a domani ???????????? - lasuppettadizee : dai covid vai via che mamma vuole vedere can yaman ???? quando torneremo alla normalità farò il possibile per farle… -