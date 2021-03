Antibo in terapia intensiva a Palermo per embolia polmonare (Di giovedì 11 marzo 2021) Totò Antibo è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale civico di Palermo a causa di una embolia polmonare. L'ex primatista italiano dei 5 e dei 10 mila metri, ora 59enne, è in condizioni critiche.'... Leggi su gazzetta (Di giovedì 11 marzo 2021) Totòè ricoverato inall'ospedale civico dia causa di una. L'ex primatista italiano dei 5 e dei 10 mila metri, ora 59enne, è in condizioni critiche.'...

