Anni per uscire dalla pandemia Grave errore chiudere le scuole

"Visto che l'Italia è lunga e diversa, e considerando anche altri valori come quelli economici e psicologici, io continuerei con i lockdown chirurgici e mirati. Piccole zone rosse dove contenere la diffusione del virus. Il lockdown totale sarebbe pesante sotto tutti i punti di vista e alcune regioni, gialle o addirittura bianche, non ne hanno bisogno".

Ultime Notizie dalla rete : Anni per 'Jorginho può tornare al Napoli con Sarri' Sarri è stato per lui un allenatore importante, con il quale si è espresso a livelli altissimi. Sarri al Napoli con Jorginho è una bella idea . Il calciatore ha due anni e mezzo di contratto con il ...

Siria: Msf, Paese primo al mondo per sfollati interni Tripoli, 11 mar 11:55 - Dopo dieci anni di guerra in Siria circa 13 milioni di persone hanno bisogno di assistenza umanitaria. Lo riferisce Medici senza frontiere...

Cingolani, 80 miliardi in 5 anni per decarbonizzazione ANSA Nuova Europa Rapinato della sua auto per colpa dell’amico che era seduto accanto Il guidatore si è trovato coinvolto in un’estorsione per un giro di cocaina non pagata e la vettura è stata presa come merce per il riscatto ...

Questo è mio fratello, un atto d'amore che dà voce alla malattia Massimo soffre di depressione, ma non è sempre stato così. Lo racconta lui stesso nei tanti filmati che negli anni ha girato immortalando la sua vita e descrivendo l'avanzare della malattia. Era una ...

