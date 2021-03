Amici, Rudy Zerbi contro Raffaele “Non meriti il serale” (Di giovedì 11 marzo 2021) Rudy Zerbi ha chiesto di avere un confronto con tutti i cantanti, per mostrare a tutti loro perché ritiene che alcuni degli allievi, in particolare Raffaele, non meritino di andare al serale. Anche i cantanti hanno manifestato le loro perplessità sulle capacità interpretative del compagno. Nuovo importante step per i cantanti: Rudy Zerbi li ha convocati tutti in studio in vista del serale. Come aveva già fatto ieri Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 11 marzo 2021)ha chiesto di avere un confronto con tutti i cantanti, per mostrare a tutti loro perché ritiene che alcuni degli allievi, in particolare, nonno di andare al. Anche i cantanti hanno manifestato le loro perplessità sulle capacità interpretative del compagno. Nuovo importante step per i cantanti:li ha convocati tutti in studio in vista del. Come aveva già fatto ieri Articolo completo: dal blog SoloDonna

Marya588 : Raffaele che chiede a Rudy se può parlare... Amore tu forse ti sei perso la puntata di uomini e donne ft Amici di ieri #Amici20 - restachill : RT @giuliaesangio: La pepa e rudy ad amici 16 erano nella stessa squadra Vogliamo un ritorno per #amici20, chiediamo troppo? - Alessia33438152 : Comunque sul web ho trovato un video di 2 anni fa in cui Rudy commentava l’esibizione di Raffaele e gli disse che e… - cice2308 : RT @giuliaesangio: La pepa e rudy ad amici 16 erano nella stessa squadra Vogliamo un ritorno per #amici20, chiediamo troppo? - deddysposamigr1 : RT @greysxaholic: Rudy che per una volta non va contro Arisa e la prende come esempio ?????? #Amici20 #Amici2020 #Amici -