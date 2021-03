Alviero Martini 1aClasse Watches – Linea Santorini

(Di giovedì 11 marzo 2021) La nuova collezione orologi disi fa ispirare dal fascino delle isole più belle del pianeta, tra cui spicca la romantica perla greca. Ail tempo si ferma e dal mare si ergono scogliere multicolore in cui si incastonano casette di un bianco accecante. La collezioneè l’emblema di questo spirito semplice ma allo stesso tempo di enorme fascino, espresso nei quadranti con eleganti numeri romani e cristalli. Due sono i modelli con cinturino in saffiano, nero e bordeaux, con passanti geo e terminale in metallo personalizzato con il logo iconico. La versione in metallo a maglia Milano è nelle nuance bicolore silver con cassa rose gold, oppure in luminosi total silver o total rose gold. I modelli...

Advertising

hipsterdelcazzo : “Alviero Martini pazzesco su ig” - AntonellaFasan1 : @GallozziMrita Altro che Donna Avventura con il trolley di Alviero Martini 1A Classe...questa sì che è una donna all'avventura! - gfvipcommentat1 : RT @juliett244: Tommaso chiede il dress -code per l’over party. Io dico: papillon di Alviero Martini, scarpe Hogan e t-shirt di Desigual #… - juliett244 : Tommaso chiede il dress -code per l’over party. Io dico: papillon di Alviero Martini, scarpe Hogan e t-shirt di Des… -

Ultime Notizie dalla rete : Alviero Martini

Velvet Mag

Gonna midi plissettata con cintura in vita ALYSI + Camicia beige in seersucker TOTEME + Borsa a tracolla con maxi logo dorato+ Ballerine in suede marrone con tacco dorato AQUAZZURA ...Vasto anche l'elenco di marchi di qualità che si possono trovare, come Nero Giardini , Tosca Blu ,, Guess , Liu Jo , Samsonite , Mandarina e, non da ultimo, Timberland .Tra i premiati dell’edizione 2021, si contano: l’attore Salvatore Esposito, noto in tutto il mondo per le brillanti interpretazioni di Gennaro Savastano nelle serie Gomorra e di Gaetano Fadda nella 4° ...