Tra zone rosse e arancione scuro, ecco la mappa delle restrizioni locali in Italia (Di mercoledì 10 marzo 2021) Con le varianti sempre più diffuse e responsabili del moltiplicarsi dei contagi di coronavirus, in molte aree sono in vigore ordinanze che impongono restrizioni mirate su specifici territori a livello regionale, comunale o provinciale. Secondo uno studio, la provincia con la più alta incidenza di positivi prevista a due settimane è Brescia (85 nuovi casi al giorno per 100.000 abitanti), seguita da Bologna (80) e Forlì-Cesena, Udine e Ancona (75): il valore soglia è di 45 Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 10 marzo 2021) Con le varianti sempre più diffuse e responsabili del moltiplicarsi dei contagi di coronavirus, in molte aree sono in vigore ordinanze che impongonomirate su specifici territori a livello regionale, comunale o provinciale. Secondo uno studio, la provincia con la più alta incidenza di positivi prevista a due settimane è Brescia (85 nuovi casi al giorno per 100.000 abitanti), seguita da Bologna (80) e Forlì-Cesena, Udine e Ancona (75): il valore soglia è di 45

Advertising

rtl1025 : ?? Rafforzare le #misure per le zone gialle, con l'obiettivo di ridurre i contatti tra le persone; zone rosse locali… - SkyTG24 : Tra zone rosse e arancione scuro, ecco la mappa delle restrizioni locali in Italia - TgrRaiToscana : Tra poco a #BuongiornoRegione da oggi Viareggio in zona rossa, c'è attesa per eventuali nuove restrizioni che rigua… - StivaleDigitale : RT @wireditalia: Come appariva qualche settimana fa lo strato più esterno della nostra stella, tra zone più attive, aree fredde e vento sol… - KlaroWarrior : RT @frafrrafry: Hanno tenuto i confini regionali tra zone gialle chiusi inutilmente, le varianti sono arrivate dall'estero con le frontiere… -

Ultime Notizie dalla rete : Tra zone Riapertura di palestre e piscine, giallo sull'emendamento bocciato ... piscine e scuole di danza nelle zone gialle. Il testo è stato respinto con 217 voti contrari, 160 astenuti e 66 voti favorevoli. Tra gli astenuti - secondo alcune fonti - vi sarebbero anche diversi ...

Ocse, i vaccini curano l'economia Tra le ipotesi al vaglio, la possibilità di far scattare la zona rossa in automatico quando si verifica un' incidenza di 250 casi ogni 100 mila abitanti, la chiusura totale nei weekend e zone rosse ...

Tra zone rosse e arancione scuro, ecco la mappa delle restrizioni locali in Italia Sky Tg24 Incubo zona rossa: vertice con Giani nella notte Dati contro, i sindaci frenano: venerdì la linea Ricognizione del Governatore con i primi cittadini. Forse sarà decisivo l’eventuale sforamento dei 500 casi su 14 giorni, siamo a 483. Ma l’ipotesi più probabile è quella di microzone "chiuse" o di al ...

Nuove dosi di AstraZeneca per gli under 65 “Siamo di fronte a un nuovo importante sblocco – annuncia il dottor Luigi Rossi, responsabile della macrostruttura Asl zona Distretto della Piana di Lucca –. Con l’arrivo delle nuove dosi di ...

... piscine e scuole di danza nellegialle. Il testo è stato respinto con 217 voti contrari, 160 astenuti e 66 voti favorevoli.gli astenuti - secondo alcune fonti - vi sarebbero anche diversi ...le ipotesi al vaglio, la possibilità di far scattare la zona rossa in automatico quando si verifica un' incidenza di 250 casi ogni 100 mila abitanti, la chiusura totale nei weekend erosse ...Ricognizione del Governatore con i primi cittadini. Forse sarà decisivo l’eventuale sforamento dei 500 casi su 14 giorni, siamo a 483. Ma l’ipotesi più probabile è quella di microzone "chiuse" o di al ...“Siamo di fronte a un nuovo importante sblocco – annuncia il dottor Luigi Rossi, responsabile della macrostruttura Asl zona Distretto della Piana di Lucca –. Con l’arrivo delle nuove dosi di ...