Rosalinda | il messaggio per Dayane | “Ti vorrei abbracciare”

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Il legame traCannavò eMello sembra essere ancora intenso, nonostante tutto. L’attrice siciliana su Instagram ha mandato undi affetto e vicinanza all’ex coinquilina in un giorno particolare e certamente di grande dolore per lei. Il fratello Lucas infatti, scomparso in un incidente stradale mentre la modella brasiliana era ancora all’interno della Casa del Grande Fratello Vip il 9 marzo avrebbe compiuto 27 anni. Cosìha voluto fare un passo verso quella che è stata la sua grande amica per cinque mesi all’interno del loft di Cinecittà. Utilizzando le parole di un brano di Lorenzo Fragola, ha pubblicato nelle sue storie di Instagram un collage con le loro foto più belle durante l’avventura del reality show, scrivendo: “Ticome ho ...

L'ex gieffina ha deciso di scrivere un messaggio pubblico alla sua (ex?) amica. Pochi giorni fa a Live Non è la d'Urso Rosalinda Cannavò ha dichiarato di non voler più dire nulla a Dayane Mello. L'attrice siciliana si è detta pronta a... Il legame tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello sembra essere ancora intenso, nonostante tutto. L'attrice siciliana su Instagram ha mandato un messaggio di affetto e vicinanza all'ex... Rosalinda Cannavò dopo aver ricevuto delle critiche sbotta sui social ed esprime il suo pensiero al riguardo: "Finirà mai questa cattieveria".