Piemonte sospende ricoveri no Covid in tutti gli ospedali (Di mercoledì 10 marzo 2021) Sistema sanitario sotto pressione in . Sospensione temporanea dei ricoveri no , escluse le urgenze e i ricoveri oncologici. È la disposizione che l'Unità di crisi della Regione ha dato questa sera a ... Leggi su leggo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Sistema sanitario sotto pressione in . Sospensione temporanea deino , escluse le urgenze e ioncologici. È la disposizione che l'Unità di crisi della Regione ha dato questa sera a ...

Advertising

LaStampa : La Campania chiude lungomare, piazze e giardini. Bari stop ai negozi alle 19, il Piemonte sospende i ricoveri no Co… - telecitynews24 : ??REGIONE PIEMONTE: SOSPESI I RICOVERI PER AUMENTARE I POSTI LETTO DEDICATI AL COVID?? - Ansa_Piemonte : Piemonte sospende ricoveri no Covid in tutti gli ospedali. Escluse urgenze e cure oncologiche. #ANSA - icittadini : Piemonte sospende ricoveri no Covid in tutti gli ospedali – Piemonte – - Yena90202633 : RT @LaStampa: La Campania chiude lungomare, piazze e giardini. Bari stop ai negozi alle 19, il Piemonte sospende i ricoveri no Covid https:… -