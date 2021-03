Pd, il quasi sì di Enrico Letta (e il nodo del Congresso) (Di mercoledì 10 marzo 2021) Perché dalla passione politica non ci si dimette, nonostante tutto, e certe ragioni del cuore risultano inspiegabili anche per la ragione. Perché anche se sei una riserva della Repubblica e della sinistra, tra le più stimate, le più autorevoli arriva un tempo in cui, se dici no, è complicato rimanere tale attendendo un’altra chiamata, di questi tempi poi. Perché proprio una riserva della Repubblica e della sinistra non può rimanere indifferente al momento straordinario tale da mettere in discussione scelte pensate come irreversibili. Per tutte queste buone ragioni le 48 ore chieste da Enrico Letta per “riflettere” possono legittimamente essere lette sostanzialmente come un sì e, al tempo stesso, come un ragionevole tempo per valutare e, in qualche modo, creare le condizioni. Il caos che sarebbe determinato, a due giorni dall’assemblea, da un suo ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 10 marzo 2021) Perché dalla passione politica non ci si dimette, nonostante tutto, e certe ragioni del cuore risultano inspiegabili anche per la ragione. Perché anche se sei una riserva della Repubblica e della sinistra, tra le più stimate, le più autorevoli arriva un tempo in cui, se dici no, è complicato rimanere tale attendendo un’altra chiamata, di questi tempi poi. Perché proprio una riserva della Repubblica e della sinistra non può rimanere indifferente al momento straordinario tale da mettere in discussione scelte pensate come irreversibili. Per tutte queste buone ragioni le 48 ore chieste daper “riflettere” possono legittimamente essere lette sostanzialmente come un sì e, al tempo stesso, come un ragionevole tempo per valutare e, in qualche modo, creare le condizioni. Il caos che sarebbe determinato, a due giorni dall’assemblea, da un suo ...

