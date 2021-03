NGEU, via libera del Parlamento europeo a InvestEU (Di mercoledì 10 marzo 2021) (Teleborsa) – Il Parlamento europeo nella giornata di ieri ha approvato in via definitiva InvestEU, uno dei programmi di investimenti europei che compone il pacchetto Next Generation Ue lanciato da Bruxelles per sostenere la ripresa dei Paesi europei dopo la crisi pandemica. L’accordo provvisorio raggiunto con il Consiglio è stato approvato dal Parlamento con 496 voti favorevoli, 57 contrari e 144 astensioni. Il programma permette di accantonare come garanzia nel bilancio UE 26 miliardi di euro e dovrebbe mobilitare fino a 400 miliardi di euro da investire in tutta l’Ue dal 2021 al 2027. InvestEU “promuoverà investimenti strategici, sostenibili e innovativi oltre ad affrontare le difficoltà di liquidità del mercato, le situazioni di investimenti non ottimali e le carenze di investimenti in settori ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 10 marzo 2021) (Teleborsa) – Ilnella giornata di ieri ha approvato in via definitiva, uno dei programmi di investimenti europei che compone il pacchetto Next Generation Ue lanciato da Bruxelles per sostenere la ripresa dei Paesi europei dopo la crisi pandemica. L’accordo provvisorio raggiunto con il Consiglio è stato approvato dalcon 496 voti favorevoli, 57 contrari e 144 astensioni. Il programma permette di accantonare come garanzia nel bilancio UE 26 miliardi di euro e dovrebbe mobilitare fino a 400 miliardi di euro da investire in tutta l’Ue dal 2021 al 2027.“promuoverà investimenti strategici, sostenibili e innovativi oltre ad affrontare le difficoltà di liquidità del mercato, le situazioni di investimenti non ottimali e le carenze di investimenti in settori ...

