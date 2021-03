Napoli | ag Hamsik | «Ritorno in azzurro? Tutto è possibile | l’estate sarà lunga»

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Marekè tornato in Europa, trasferendosi al Goteborg, ma si susseguono le voci su unalMareke ilsono legati da un filo indissolubile e c’è chi spera in un suoin. Voci che, negli ultimi giorni, si starebbero intensificando dopo il passaggio dello slovacco al Goteborg. A parlare è stato Juraj Venglos, agente di, ai microfoni di Radio Marte. «al, in questo momento ovviamente stiamo cominciando una nuova avventura e siamo concentrati su di essa.è ...

Marekè tornato in Europa, trasferendosi al Goteborg, ma si susseguono le voci su un possibile ritorno al ...PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI, l'agente: 'Mancanza reciproca con il, forse un giorno tornerà', quattro giocatori a Castel Volturno durante il giorno di ...Juraj Venglos, agente di Marek Hamsik, ha raccontato a Radio Marte il rapporto tra il giocatore ed il Napoli. L'agente dell'ex giocagtore del Napoli Marek ...“Hamsik contento di tornare in Europa? Molto felice, la scelta è stata presa per il fatto che per continuare a giocare al Dalian avrebbe dovuto sostenere più quarantene che partite e i viaggi sarebber ...