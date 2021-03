Mitsubishi - I giapponesi non lasciano l' Europa | in arrivo due nuovi modelli su base Renault

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Laha deciso di rimanere nel mercato europeo, come richiesto dai suoi alleatie Nissan: la Casa giapponese, infatti, ha confermato le indiscrezioni risalenti alla fine di febbraio e, ina un accordo all'interno dell'Alleanza franco-nipponica, incentrato sulle capacità produttive dei francesi, porterà avanti le proprie attività nel Vecchio Continente. L'accordo. In particolare, a partire dal 2023, laMotors acquisirà dalladue "gemelli", prodotti negli stabilimenti del gruppo transalpino sulladi una piattaforma condivisa, per poi immetterli sul mercato con opportune differenziazioni che riflettano il dna del marchio nipponico. Secondo la Casa, i due prodotti, insieme con la Eclipse Cross Phev, "consentiranno ...

Advertising

JeanDanton3 : @Gibi011 Gibi01, ho visto sul web la consegna dei pick-up doppia cabina rossi della Mitsubishi. Diamo da mangiare… -

Ultime Notizie dalla rete : Mitsubishi giapponesi

Quattroruote

...è senza commissioni con eToro. eToro - Zero commissioni nel trading sulle azioni >>> prendi qui la demo gratis Per finire Norihiro Fujito, capo stratega degli investimenti alla...Per questo le aziendespecializzate nell'usato hanno letteramente dato fondo ai loro ... Il report di Nikkei Asia sottolinea che, secondo una fonte dellaUFJ Lease & Finance, "[?] ...Il costruttore asiatico ha deciso di fare affidamento sull’alleato francese per non abbandonare il mercato del Vecchio Continente ...Questo report è stato trasmesso da Businesswire. Solo l'azienda emittente è resposabile del suo contenuto.LONDRA --(BUSINESS WIRE)-- 08.03.2021 --HomeServe ...