Messina, morto a 2 anni nel Pronto Soccorso: il dramma di Giulian

Choc a Messina, un bambino è morto a 2 anni nel Pronto Soccorso: il dramma di Giulian, la denuncia della sua mamma. Si terranno domani pomeriggio nella chiesa di Portosalvo, a Santa Teresa di Riva, i funerali di Giulian, il piccolo che avrebbe compiuto due anni tra qualche giorno e che è invece deceduto in

domenicosabell1 : ... il covid-19, e non c'è niente da capire.. ... è morto il boss matteo messina denaro.. - imarkez : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Bimbo di due anni muore durante il trasporto in ospedale, indagini in corso - - blogsicilia : #notizie #sicilia Bimbo di due anni muore durante il trasporto in ospedale, indagini in corso -… - blogsicilia : #notizie #sicilia Tragedia nel Messinese, bimbo di 2 anni muore in ambulanza dopo un malore, indaga la polizia -… - ndr1963r : @bravimabasta Mia nonna nata nel 1900, nel 1908 era a Messina durante il terremoto ha passato 1 e 2 guerra mondiale… -