Meghan Markle, l’indiscrezione choc su Kate Middleton durante l’intervista: «È una brava persona, ma…» (Di mercoledì 10 marzo 2021) . Stasera in onda su TV8, l’intervista esclusiva di Oprah Winfrey a Harry e Meghan Markle. La duchessa di Sussex ha toccato molti argomenti, dal tema del presunto razzismo alla battaglia contro i media inglesi. Poi, la conduttrice americana chiede a Meghan del rapporto con Kate Middleton. «I giornali inglesi – dice Oprah – hanno scritto che ha fatto piangere Kate prima del suo matrimonio, è vero?». Meghan risponde così: «Kate è una brava persona, non voglio danneggiarla. Ma è successo l’esatto opposto, è lei che mi ha fatto piangere. Non dico il motivo perché si è scusata e questo è l’importante. Ma mi ha ferito che non abbia smentito le fake news sul nostro litigio. Forse l’Istituzione glielo ha ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 10 marzo 2021) . Stasera in onda su TV8,esclusiva di Oprah Winfrey a Harry e. La duchessa di Sussex ha toccato molti argomenti, dal tema del presunto razzismo alla battaglia contro i media inglesi. Poi, la conduttrice americana chiede adel rapporto con. «I giornali inglesi – dice Oprah – hanno scritto che ha fatto piangereprima del suo matrimonio, è vero?».risponde così: «è una, non voglio danneggiarla. Ma è successo l’esatto opposto, è lei che mi ha fatto piangere. Non dico il motivo perché si è scusata e questo è l’importante. Ma mi ha ferito che non abbia smentito le fake news sul nostro litigio. Forse l’Istituzione glielo ha ...

