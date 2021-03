Marca riflette su CR7 | “Un campione senza squadra e una squadra senza un campione”

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Il quotidiano sportivo spagnolo,, ha fatto un’ampia riflessione sull’eliminazione dalla Champions della Juventus e della separazione, 3 anni fa, di Cristiano Ronaldo con il Real Madrid, reduce da 3 vittorie di Champions di fila e da quando è alla Juve, non è mai andato oltre i quarti di finale. Una separazione che ha fatto male sia al Real che al portoghese: orfani di CR7, i Blancos hanno visto precipitare la loro media realizzativa da tre reti a partita a meno di due, trovando conforto solo nel rendimento di Karim Benzema, mentre gli altri attaccanti hanno deluso per motivi diversi. E da allora è arrivato un solo titolo, la Liga conquistata nella passata stagione, una cosa non accettabile, visto che il Real veniva da 3 vittorie di Champions consecutive. “Un...

