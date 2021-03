Lui è peggio di me: ultima puntata dello show di Marco Giallini e Giorgio Panariello (Di mercoledì 10 marzo 2021) In onda giovedì 11 marzo ‘Lui è peggio di me’, programma condotto da Marco Giallini e Giorgio Panariello Lo hanno definito un ‘sit-show‘, un unione di sit-comedy e show: torna in televisione il quarto ed ultimo appuntamento con ‘Lui è peggio di me‘, in onda giovedì 11 marzo su Rai3. Sarà uno spettacolo esilarante in un unico studio diviso a metà: da una parte Giallini, col suo angolo musicale e l’angolo cucina. Dall’altra Panariello con la scrivania dietro alla quale terrà monologhi comici. Oltre due ore di puro intrattenimento che vedrà la presenza di alcuni ospiti del mondo dello spettacolo e non solo: da Mara Venier, Alessandra Amoroso, a Emma, Nek, Piero Pelù, Edoardo Bennato. E ancora, Dario ... Leggi su zon (Di mercoledì 10 marzo 2021) In onda giovedì 11 marzo ‘Lui èdi me’, programma condotto daLo hanno definito un ‘sit-‘, un unione di sit-comedy e: torna in televisione il quarto ed ultimo appuntamento con ‘Lui èdi me‘, in onda giovedì 11 marzo su Rai3. Sarà uno spettacolo esilarante in un unico studio diviso a metà: da una parte, col suo angolo musicale e l’angolo cucina. Dall’altracon la scrivania dietro alla quale terrà monologhi comici. Oltre due ore di puro intrattenimento che vedrà la presenza di alcuni ospiti del mondospettacolo e non solo: da Mara Venier, Alessandra Amoroso, a Emma, Nek, Piero Pelù, Edoardo Bennato. E ancora, Dario ...

