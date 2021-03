Le Iene, Scherzo a Ghemon: Lo Sgarbo Della Fidanzata! (Di mercoledì 10 marzo 2021) Le Iene, Scherzo a Ghemon: poco prima dell’inizio del Festival di Sanremo hanno messo in vendita le sue scarpe sneakers da collezione con la complicità Della sua fidanzata. La colpevole è proprio la povera Giulia. Ecco il cattivissimo Scherzo organizzato da Le Iene al rapper e come ha reagito il rapper. Le Iene, Scherzo a Ghemon: la fidanzata Giulia vende le scarpe Della collezione rara del rapper! Ghemon è un collezionista di scarpe sportive, ne ha quasi 700. Nicolò De DeViitis è andato a casa di Ghemon mentre lui non c’era e si è fatto mostrare la stanza del tesoro dalla sua fidanzata Giulia e l’ha convinta a inventare una scusa per vendere le scarpe, ovviamente per un motivo ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 10 marzo 2021) Le: poco prima dell’inizio del Festival di Sanremo hanno messo in vendita le sue scarpe sneakers da collezione con la complicitàsua fidanzata. La colpevole è proprio la povera Giulia. Ecco il cattivissimoorganizzato da Leal rapper e come ha reagito il rapper. Le: la fidanzata Giulia vende le scarpecollezione rara del rapper!è un collezionista di scarpe sportive, ne ha quasi 700. Nicolò De DeViitis è andato a casa dimentre lui non c’era e si è fatto mostrare la stanza del tesoro dalla sua fidanzata Giulia e l’ha convinta a inventare una scusa per vendere le scarpe, ovviamente per un motivo ...

