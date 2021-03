Juve - Porto | De Ligt | Cuadrado e Chiesa in coro | ' Ora pensiamo allo scudetto'

(Di mercoledì 10 marzo 2021) TORINO - "Fa male uscire così, è dura accettarlo dopo aver giocato in undici contro dieci per un'ora ". Dopo l'eliminazione dellantus agli ottavi di finale di Champions League per mano del,...

1 Il difensore della Juventus Matthijs De Lig t è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il: 'È dura uscire quando giochi contro dieci uomini quasi tutta la partita. Loro hanno fatto bene all'inizio, poi abbiamo iniziato a giocare dopo il gol subito. Nella ripresa abbiamo giocato ...5 L'eliminazione della Juventus dalla Champions League contro ilè la terza consecutiva per Cristiano Ronaldo prima delle semifinal i, la seconda di fila agli ottavi di finale. Prima di trasferirsi in bianconero, CR7 aveva giocato per otto volte consecutive ...Questa non era una Juve competitiva a livello internazionale. Ha sbagliato troppo contro una squadra normale, che si è difesa con la Maginot inventata da Rocco. Ronaldo è scomparso ...Pirlo: siamo la Juve, dobbiamo qualificarci, ma loro difendono bene. Bonucci: c’è tempo, va bene anche segnare al 90’ ...