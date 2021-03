Giulietta Rebeggiani, chi è l’attrice che interpreta Nada da piccola: la sua storia (Di mercoledì 10 marzo 2021) Giulietta Rebeggiani è una giovanissima attrice che interpreterà i panni della cantante Nada da bambina nel biopic “La bambina che non voleva cantare”. Giulietta Rebeggiani è l’interprete della cantante Nada Malanima da giovane nella nuova fiction di Rai1, in onda in prima serata a partire da questa sera, mercoledì 10 marzo, dal titolo “La bambina L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 10 marzo 2021)è una giovanissima attrice che interpreterà i panni della cantanteda bambina nel biopic “La bambina che non voleva cantare”.è l’interprete della cantanteMalanima da giovane nella nuova fiction di Rai1, in onda in prima serata a partire da questa sera, mercoledì 10 marzo, dal titolo “La bambina L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

PaoloCalabresi : Ecco il maestro Leonildo. LA BAMBINA CHE NON VOLEVA CANTARE stasera alle 21.20 su @RaiUno. Grazie alla leggerezza e… - Antolucky4 : RT @PaoloCalabresi: Ecco il maestro Leonildo. LA BAMBINA CHE NON VOLEVA CANTARE stasera alle 21.20 su @RaiUno. Grazie alla leggerezza e all… - FinarMariasole : RT @PaoloCalabresi: Ecco il maestro Leonildo. LA BAMBINA CHE NON VOLEVA CANTARE stasera alle 21.20 su @RaiUno. Grazie alla leggerezza e all… - Carolcrasher : RT @PaoloCalabresi: Ecco il maestro Leonildo. LA BAMBINA CHE NON VOLEVA CANTARE stasera alle 21.20 su @RaiUno. Grazie alla leggerezza e all… - Angelapalmas2 : RT @PaoloCalabresi: Ecco il maestro Leonildo. LA BAMBINA CHE NON VOLEVA CANTARE stasera alle 21.20 su @RaiUno. Grazie alla leggerezza e all… -