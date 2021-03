Formazioni ufficiali Psg Barcellona: le scelte degli allenatori (Di mercoledì 10 marzo 2021) Le Formazioni ufficiali di Psg Barcellona match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Psg-Barcellona, match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League 2020/2021. PSG (4-2-3-1): Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Paredes; Draxler, Verratti, Mbappe; Icardi. A disp. Rico, Kehrer, Di Maria, Rafinha, Danilo, Sarabia, Herrera, Diallo, Bakker, Dagba, Pembele, Michut. All. Pochettino. Barcellona (3-4-3): Ter Stegen; Mingueza, De Jong, Lenglet; Dest, Busquets, Pedri, Alba; Messi, Griezmann, Dembélé. A disp. Neto, Inaki Pena, Pjanic, Braithwaite, Puig, Trincao, Matheus, Umtiti, Junior Firpo, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ledi Psgmatch valido per il ritornoottavi di Champions League 2020/2021: leEcco gli schieramentidi Psg-, match valido per il ritornoottavi di Champions League 2020/2021. PSG (4-2-3-1): Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Paredes; Draxler, Verratti, Mbappe; Icardi. A disp. Rico, Kehrer, Di Maria, Rafinha, Danilo, Sarabia, Herrera, Diallo, Bakker, Dagba, Pembele, Michut. All. Pochettino.(3-4-3): Ter Stegen; Mingueza, De Jong, Lenglet; Dest, Busquets, Pedri, Alba; Messi, Griezmann, Dembélé. A disp. Neto, Inaki Pena, Pjanic, Braithwaite, Puig, Trincao, Matheus, Umtiti, Junior Firpo, ...

