Crespo: “Per giocare nel Milan devi avere qualcosa in più rispetto agli altri” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Hernan Crespo, ex attaccante del Milan, è intervenuto attraverso il canale ufficiale Twitch rossonero. Questi i suoi ricordi Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 10 marzo 2021) Hernan, ex attaccante del, è intervenuto attraverso il canale ufficiale Twitch rossonero. Questi i suoi ricordi Pianeta

Advertising

sportli26181512 : Crespo: 'Milan? Dispiaciuto per il mancato riscatto. Ma ora da allenatore magari mi tolgo qualche sddisfazione...':… - PianetaMilan : #Crespo: 'Per giocare nel @acmilan devi avere qualcosa in più rispetto agli altri' - #ACMilan #Milan #SempreMilan - Sasori19999 : Intervista a cuore aperto di Hernan El Valdanito Crespo. Che giocatore e che uomo straordinario. Meritavi di esserc… - ArrigoFu : @barber_sevilla i 3 grandi errori della gestione B & G: Non riscattare Crespo Non vendere Pato per prendere Tevez V… - Cortini1899 : “Il #Milan è una grandissima famiglia. Voglio rivedere presto il #Milan lottare per i vertici mondiali.” Grazie… -