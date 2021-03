Covid-19, ecco quando raggiungeremo l’immunità di gregge (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: 4 minutiLe autorità politiche e sanitarie, in particolare il ministro Roberto Speranza e la sottosegretaria Sandra Zampa, hanno ripetutamente dichiarato che la campagna di vaccinazione serve a raggiungere la cosiddetta immunità di gregge: 5 dicembre: “Il nostro obiettivo è l’immunità di gregge grazie al vaccino” (Roberto Speranza). 17 dicembre: “Immunità di gregge a settembre-ottobre prossimi” (Sandra Zampa). 28 dicembre: “Oggi il ministro Speranza ha precisato che entro marzo raggiungeremo la quota di 13 milioni di italiani vaccinati contro Covid-19, e quindi in estate potremo già essere molto avanti nel perseguimento dell’obiettivo immunità di gregge data dal 70%” (Sandra Zampa). 9 gennaio 2021: “Per arrivare all’immunità di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: 4 minutiLe autorità politiche e sanitarie, in particolare il ministro Roberto Speranza e la sottosegretaria Sandra Zampa, hanno ripetutamente dichiarato che la campagna di vaccinazione serve a raggiungere la cosiddetta immunità di: 5 dicembre: “Il nostro obiettivo èdigrazie al vaccino” (Roberto Speranza). 17 dicembre: “Immunità dia settembre-ottobre prossimi” (Sandra Zampa). 28 dicembre: “Oggi il ministro Speranza ha precisato che entro marzola quota di 13 milioni di italiani vaccinati contro-19, e quindi in estate potremo già essere molto avanti nel perseguimento dell’obiettivo immunità didata dal 70%” (Sandra Zampa). 9 gennaio 2021: “Per arrivare aldi ...

