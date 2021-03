Cina, inflazione in negativo a febbraio (Di mercoledì 10 marzo 2021) (Teleborsa) – Resta in territorio negativo l’inflazione in Cina a febbraio 2021. Secondo il National Bureau of Statistics, l’inflazione ha registrato una diminuzione tendenziale dello 0,2% dopo il -0,3% di gennaio e risulta leggermente superiore alle attese degli analisti (-0,4%). Rispetto al mese precedente, invece, i prezzi al consumo segnano un incremento dello 0,6%, al di sopra del consensus (+0,4%), dopo il +1% precedente. Accelerano i prezzi alla produzione, che a febbraio hanno mostrato un aumento tendenziale dell’1,7% dopo il +0,3% di gennaio. Il dato è migliore delle attese (+1,5%). Leggi su quifinanza (Di mercoledì 10 marzo 2021) (Teleborsa) – Resta in territoriol’in2021. Secondo il National Bureau of Statistics, l’ha registrato una diminuzione tendenziale dello 0,2% dopo il -0,3% di gennaio e risulta leggermente superiore alle attese degli analisti (-0,4%). Rispetto al mese precedente, invece, i prezzi al consumo segnano un incremento dello 0,6%, al di sopra del consensus (+0,4%), dopo il +1% precedente. Accelerano i prezzi alla produzione, che ahanno mostrato un aumento tendenziale dell’1,7% dopo il +0,3% di gennaio. Il dato è migliore delle attese (+1,5%).

Advertising

CCFCattaneo : RT @CCFCattaneo: 'Per non lasciare la leadership mondiale alla Cina, gli USA devono non solo crescere ma anche riaffermare, la loro posizio… - CCFCattaneo : 'Per non lasciare la leadership mondiale alla Cina, gli USA devono non solo crescere ma anche riaffermare, la loro… - ivanacristofane : RT @FedericoRampini: La 'fine della globalizzazione' come effetto della #pandemia era una diagnosi prematura; è l'export dalla #Cina in #Am… - Gilapatti : RT @FedericoRampini: La 'fine della globalizzazione' come effetto della #pandemia era una diagnosi prematura; è l'export dalla #Cina in #Am… - PaoloLuraschi : -Usa:report World Agricultural Supply and Demand Estimates(WASDE) •Mercoledì 10 marzo -Cina:inflazione febbraio -F… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina inflazione Inflazione Cina: indice prezzi al consumo - 0,2% a febbraio, ma per prezzi produzione boom record in due anni Nel mese di febbraio l'inflazione cinese misurata dall'indice dei prezzi al consumo è scesa su base annua dello 0,2%, rispetto alla flessione attesa dello 0,3%. Su base mensile, il dato è salito dello 0,6%, più del +0,4% ...

Cina, inflazione in negativo a febbraio Resta in territorio negativo l' inflazione in Cina a febbraio 2021. Secondo il National Bureau of Statistics, l'inflazione ha registrato una diminuzione tendenziale dello 0,2% dopo il - 0,3% di gennaio e risulta leggermente ...

Cina, inflazione in negativo a febbraio Il Messaggero Cina, inflazione in negativo a febbraio (Teleborsa) - Resta in territorio negativo l'inflazione in Cina a febbraio 2021. Secondo il National Bureau of Statistics, l'inflazione ha registrato una diminuzione tendenziale dello 0,2% dopo il ...

Borsa Tokyo ingessata, calo futures Wall Street zavorra sentiment. Sidney paga calo petrolio L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso la sessione ingessato, con una variazione pari a +0,03% a 29.036,56 punti. Sulla debolezza degli indici azionari asiatici, incide il calo dei futures ...

Nel mese di febbraio l'cinese misurata dall'indice dei prezzi al consumo è scesa su base annua dello 0,2%, rispetto alla flessione attesa dello 0,3%. Su base mensile, il dato è salito dello 0,6%, più del +0,4% ...Resta in territorio negativo l'ina febbraio 2021. Secondo il National Bureau of Statistics, l'ha registrato una diminuzione tendenziale dello 0,2% dopo il - 0,3% di gennaio e risulta leggermente ...(Teleborsa) - Resta in territorio negativo l'inflazione in Cina a febbraio 2021. Secondo il National Bureau of Statistics, l'inflazione ha registrato una diminuzione tendenziale dello 0,2% dopo il ...L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso la sessione ingessato, con una variazione pari a +0,03% a 29.036,56 punti. Sulla debolezza degli indici azionari asiatici, incide il calo dei futures ...