Carlotta Dell’Isola, duro sfogo sui social: “Non volevo deludere nessuno” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Carlotta Dell’Isola si è lasciata andare sui social ad un durissimo sfogo. Scopriamo insieme quali sono state le parole della vippona. Carlotta Dell’Isola ha sorpreso tutti poche ore fa con un lungo post pubblicato sui social network. La ragazza si è lasciata andare ad un durissimo sfogo, inerente all’esperienza vissuta al Grande Fratello Vip e L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 10 marzo 2021)si è lasciata andare suiad un durissimo. Scopriamo insieme quali sono state le parole della vippona.ha sorpreso tutti poche ore fa con un lungo post pubblicato suinetwork. La ragazza si è lasciata andare ad un durissimo, inerente all’esperienza vissuta al Grande Fratello Vip e L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

trash_italiano : Renga che canta per la seconda volta come se al Grande Fratello Vip il biglietto di ritorno lo avesse avuto Carlott… - zazoomblog : Carlotta Dell’Isola duro sfogo sui social: “Non volevo deludere nessuno” - #Carlotta #Dell’Isola #sfogo #social: - infoitcultura : Carlotta Dell’Isola replica ad Alfonso Signorini: “Non volevo deludere” - shortaras : ha creato più dinamiche la signora daniela che carlotta dell’isola, pazzesco #clubshowitalia - Segnalo_kpop : Vogliamo sapere il parere di Giacomo Urtis sulle extension di Carlotta dell'isola in casa #clubshowitalia -

Ultime Notizie dalla rete : Carlotta Dell’Isola Carlotta Dell’Isola su Andrea Zenga: “Noioso e finto come pochi”, poi cancella tutto Tv Fanpage