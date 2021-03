Aliens | Fireteam svela dettagli su sei tipi di Xenomorfi

(Di mercoledì 10 marzo 2021), il nuovo sparatutto survival co-op in terza persona di Cold Iron Studios, ci metterà di fronte a diverse tipologie di nemici. Ci sono più di 20 diversidi nemici che incontreremo e IGN ha rivelatosu sei deglicon cui ce la dovremo vedere. Ci sarà il Burster, che esplode quando viene ucciso (e dovrà essere quindi evitato il contatto ravvicinato). Il Drone dovrebbe essere più familiare ai giocatori di Alien: Isolation: questi nemici inseguono minacciosamente i marines attraverso condotti d'aria e muri prima di attaccare. Il Praetorian è una creatura che assorbe molti danni e può speronare i nemici con la sua testa a prova di proiettile. Il Prowler è relativamente nuovo e salterà sui nemici per attaccarli. Anche i Runner dovrebbero essere familiari: attaccano in ...

A pochi giorni dall' annuncio ufficiale del nuovo sparatutto cooperativo in terza persona di Cold Iron Studio e 20th Century Fox, cominciano già ad emergere i primi dettagli sul titolo ambientato nell'universo narrativo dello storico horror di Ridley Scott. Grazie a un report di IGN infatti, siamo venuti a ... Aliens: Fireteam, il nuovo sparatutto survival co-op in terza persona di Cold Iron Studios, ci metterà di fronte a diverse tipologie di nemici. Ci sono più di 20 diversi tipi di nemici che incontrerem ... Dopo aver annunciato Aliens Fireteam, Cold Iron Studios torna a parlare del gioco mostrando gli Xenomorfi che potrete affrontare in gioco. I colleghi di IGN in un loro ultimo post hanno pubblicato in ...