Volley | la gravidanza di Lara Lugli diventa un caso

(Di martedì 9 marzo 2021) Ildi: la società sportiva con cui giocava a pallavolo in serie B1 nella stagione 2018-2019 le ha chiesto giudizialmente i danni per essere rimasta incinta “L’Associazione Nazionale Atlete (Assist) scriverà al presidente del Consiglio, Mario Draghi e al presidente del Coni, Giovanni Malagò, per chiedere che cosa intendano fare per mettere… L'articolo Corriere Nazionale.

Il suo contratto prevedeva la risoluzione del rapporto per giusta causa 'per comprovata'. Assist spiega che 'questo caso non solo non è unico e non riguarda certo solo il, ma ..."Lara Lugli, pallavolista tesserata dellaPordenone in B1, citata per danni dalla sua società per essere rimasta incinta, è l'emblema ... insultata dai tifosi all'annuncio della sua, e ...Infatti come da contratto, che ricordiamo essere stato predisposto dall'atleta stessa e dal suo agente, si prevedeva l'immediata cessazione del rapporto in caso di gravidanza". Lo spiega il Volley ...Il caso di Lara Lugli: la società sportiva con cui giocava a pallavolo in serie B1 nella stagione 2018-2019 le ha chiesto giudizialmente i danni per essere rimasta incinta “L’Associazione Nazionale At ...