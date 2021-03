Vaccino AstraZeneca | sospensione immediata | infermiera morta e un' altra è in gravi condizioni

Advertising

Agenzia_Ansa : Via libera del ministero della Salute all'utilizzo del vaccino anti-Covid di AstraZeneca anche nei soggetti sopra i… - rtl1025 : ?? 684.000 dosi del #vaccino #AstraZeneca sono arrivate questa sera alle ore 20:45 presso l'aeroporto di Pratica di… - msgelmini : Il via libera del Ministero della Salute alla somministrazione del vaccino anti-Covid #AstraZeneca anche nei sogget… - michellesar1 : RT @fanpage: Sul vaccino AstraZeneca incombono più dubbi, legati principalmente alle difficoltà durante i test clinici e alla somministrazi… - cristofolimax : RT @AndFranchini: Vaccino Astrazeneca, un'infermiera morta e un'altra grave dopo le due dosi. L'Austria sospende un lotto -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino AstraZeneca

Rezza e il via libera all'utilizzo delanti Covidnei soggetti sopra i 65 anni di età Via libera del ministero della Salute all'utilizzo delanti - Covid di..."La brasiliana, inoltre riduce lievemente l'efficacia del. Quindi è necessario contrastare ... di cui 3 dall'Agenzia Europea dei medicinali (Ema), ovvero Pfizer, Moderna e, e ...LO SPUTNIK IN ITALIA [di Federico Petroni] Gli sviluppatori del vaccino Sputnik V si sono scagliati contro i vertici dell’Agenzia europea del farmaco (Ema, nell’acronimo in in ...Pubblichiamo la lettera che, nelle scorse ore, il «Gruppo spontaneo di malati oncologici e soggetti fragili in attesa di vaccinazione» ha inviato alla Regione per chiedere tempi certi riguardo alla ca ...