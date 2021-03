Uomini e Donne: Gemma affila le unghie (Di martedì 9 marzo 2021) Che cosa è accaduto a Uomini e Donne per far arrabbiare così tanto Gemma Galgani? La dama torinese così come non l”abbiamo mai vista affila le unghie e risponde per le rime a Maurizio G, che a detta sua e di Gianni Sperti l’ha pesantemente offesa. La donna mette i puntini sulle i… Gemma Galgani è arrabbiata. “Adesso basta!”, tuona dalla sua postazione nello stimo di Uomini e Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 9 marzo 2021) Che cosa è accaduto aper far arrabbiare così tantoGalgani? La dama torinese così come non l”abbiamo mai vistalee risponde per le rime a Maurizio G, che a detta sua e di Gianni Sperti l’ha pesantemente offesa. La donna mette i puntini sulle i…Galgani è arrabbiata. “Adesso basta!”, tuona dalla sua postazione nello stimo die Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

DavidSassoli : Oggi in Europa le donne guadagnano in media il 14,1% meno degli uomini. Dall'inizio del lockdown, ancor più violen… - TeresaBellanova : Le donne si laureano di più e meglio degli uomini, ma sono più assenti nel mercato del lavoro. Come possiamo pensar… - CardRavasi : Nessuna lotta può concludersi vittoriosamente se le donne non vi partecipano a fianco degli uomini. Al mondo ci son… - Lisa02595380 : RT @CardRavasi: Nessuna lotta può concludersi vittoriosamente se le donne non vi partecipano a fianco degli uomini. Al mondo ci sono due po… - kittenyoonmin : RT @oscarwildeness: Si parla sempre di donne che hanno fatto la storia; oggi voglio dedicare un pensiero alle donne che la storia non la fa… -