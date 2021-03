Traffico Roma del 09-03-2021 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 9 marzo 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione sul Raccordo Anulare un incidente in galleria Appia in carreggiata interna provoca code da via Prenestina con ripercussioni sulla diramazione disud da Torrenova e poi sulla via a dove si rallenta dall’aeroporto di Ciampino e rallentamenti anche in carreggiata esterna tra Prenestina e Tiburtina disagi in ingresso asulla diramazione diNord dove ci sono code da Settebagni al Raccordo sempre aNord si rallenta sul Centro su via Salaria Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe sulla via Flaminia dal raccordo via dei Due Ponti possibili difficoltà di circolazione per allagamenti in via della Maglianella all’altezza del raccordo anulare in via Marco Simone prossimità di via Palombarese chiuso temporaneamente per la presenza di alberi sulla sede ...