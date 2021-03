Scuole Aperte in Calabria, Tar Sospende Ordinanza di Spirlì (Di martedì 9 marzo 2021) Il governatore della Calabria, Nino Spirlì, aveva annunciato con un’Ordinanza il ritorno alla didattica a distanza. Dopo il ricorso di insegnanti e genitori, il Tar ha sospeso l’Ordinanza. Spirlì commenta ... Leggi su youreduaction (Di martedì 9 marzo 2021) Il governatore della, Nino, aveva annunciato con un’il ritorno alla didattica a distanza. Dopo il ricorso di insegnanti e genitori, il Tar ha sospeso l’commenta ...

Advertising

alexbarbera : Dove i negozi, i ristoranti o i parrucchieri sono aperti, le scuole devono restare aperte. Se non è così, un’intera… - fattoquotidiano : Gli studenti non ci stanno e si preparano alla protesta. Comprendono la preoccupazione per i contagi, ma non accett… - MediasetTgcom24 : Bertolaso: 'Andamento in Lombardia estremamente preoccupante' - mattia02053 : @ervesti93 @zaiapresidente Non può trasformare la propria regione da un momento all'altro da gialla a rossa senza a… - edigram : RT @MilaSpicola: Siamo arrivati a 100.000 morti. Siamo sicuri di aver adottato i provvedimenti migliori? Ad esempio,per tenere le scuole ap… -