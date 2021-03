(Di martedì 9 marzo 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Advertising

flamminiog : RT @Gazzetta_it: Quella barca che vola tra storia e leggenda #AmericasCup #LunaRossa - andreghezzi82 : Ed anche solo accostare l'inter di mou che si difendeva e ripartiva a questa di Conte fa sorridere. Andate a rivede… - Gazzetta_it : Quella barca che vola tra storia e leggenda #AmericasCup #LunaRossa - Nidyaie : RT @AngiKappa: #Migranti Oggi in Puglia a Leuca. I velieri continuano ad arrivare dalla rotta turca attraverso l’Egeo. Da là non arrivano a… - xhoxniall : JACK IO TI AMO MA SALI SU QUELLA CAZZO DI BARCA #Titanic -

Ultime Notizie dalla rete : Quella barca

La Gazzetta dello Sport

Via col vento, dopotutto domani è il primo giorno... Ci sveglieremo e sapremo se questa nuova Luna Rossa, lacon le ali che ha già fatto storia, può volare nella leggenda. Sapremo se i marziani di New Zealand restano i marinai di un altro pianeta o se, come pensa il dream team convocato da Patrizio ...Di fronte i detentori del titolo di Team New Zealand e laitaliana Luna Rossa. Il mare di ... Le due barche tornano a sfidarsi dopo ben 21 anni,volta vinsero i neozelandesi, per la squadra ...Dei neozelandesi si favoleggia di una velocità elevatissima, di foil che con molto vento rendono l’AC75 imprendibile e di manovre da maestri. Bertelli: «Una volta erano avanti di una generazione, ma o ...Due fratelli, la vela volante che scansiona la loro vita, e due genitori più tradizionali – si fa per dire – che andavano e vanno su derive tradizionali e complicate, il Finn, la mamma Giada, dinghyst ...