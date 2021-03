Piatek: “Ho lasciato il Milan con l’arrivo di Ibra. Non volevo stare in panchina per 5 partite di fila” (Di martedì 9 marzo 2021) Nel corso di una intervista al quotidiano polacco ‘Prawda Futbolu’, Krysztof Piatek, attaccante ora in forza all’Hertha Berlino, ha parlato in merito all’addio al Milan, affermando come l’arrivo di Ibra gli fece prendere questa decisione. Queste le sue parole: “Lasciai il Milan nel gennaio 2020 per l’arrivo di Ibrahimovic, non riuscivo a immaginarmi in panchina per cinque partite di fila. Quando Ibra inizia la partita dall’inizio non esce più, lo fa solo in caso di infortunio. Nelle prime partite dopo il suo arrivo non ho giocato un minuto. Ho avuto una possibilità in Coppa Italia: ho segnato un gol e fatto un assist. Tuttavia dopo mi sono seduto in panchina senza ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 9 marzo 2021) Nel corso di una intervista al quotidiano polacco ‘Prawda Futbolu’, Krysztof, attaccante ora in forza all’Hertha Berlino, ha parlato in merito all’addio al, affermando comedigli fece prendere questa decisione. Queste le sue parole: “Lasciai ilnel gennaio 2020 perdihimovic, non riuscivo a immaginarmi inper cinquedi. Quandoinizia la partita dall’inizio non esce più, lo fa solo in caso di infortunio. Nelle primedopo il suo arrivo non ho giocato un minuto. Ho avuto una possibilità in Coppa Italia: ho segnato un gol e fatto un assist. Tuttavia dopo mi sono seduto insenza ...

