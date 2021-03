M5S | Di Maio | “Con Conte credo che potremo tornare a essere prima forza politica”

(Di martedì 9 marzo 2021) “Stiamo entrando nella terza ondata del Covid. Secondo i dati scientifici che abbiamo, il picco lo avremo a fine mese. Questo inevitabilmente ci spinge a misure più restrittive per cercare di fermare il trend dei contagi”. Ad affermarlo è il ministro degli Esteri Luigi Di, in un’intervista a ‘Avvenire’ in cui parla anche del M5S: “M5S è in una fase di grande rilancio, sono molto ottimista. Vedo molta compattezza, saremo protagonisti anche nei prossimi 10 anni. Connei 5Scheladel Paese”. Dal viaggio del Papa in Iraq – sottolinea poi il ministro rispondendo a una domanda – arriva “un grande messaggio di pace”. Sul Covid, Diosserva che “questa ...

Ma Giuseppe Conte ora, secondo Di, sarà cruciale per la rinascita del Movimento Cinque Stelle: ...è in una fase di grande rilancio, sono molto ottimista. Vedo molta compattezza, saremo ...Per quanto mi riguarda, dobbiamo rafforzare il patto- Pd - Leu anche a livello locale". Diha parlato anche della prigionia dello studente dell'Università di Bologna Patrick Zaki , da un ...Il ministro degli Esteri in un’intervista ad Avvenire prevede che il Movimento sarà protagonista «anche nei prossimi dieci anni». E con gli ex alleati di governo «dobbiamo rafforzare il patto M5S-Pd-L ...La campagna Ue di vaccinazione in generale ”è andata troppo a rilento, alcune procedure sono risultate troppo articolate”, prosegue Di Maio. “Bisogna comprendere che l’obiettivo deve essere quello di ...