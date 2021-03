Liliana Segre: "Covid come una guerra, piango per gli anziani morti soli" (Di martedì 9 marzo 2021) Parla di Covid come di una “moderna guerra mondiale” Liliana Segre, “attonita” davanti al bilancio della pandemia di coronavirus che supera la soglia delle 100mila vittime. “Una tappa spaventosa” dice la senatrice a vita in un’intervista alla Repubblica, “lascia sbalorditi, soprattutto perché le vittime di questa guerra feroce sono state causate da un nemico invisibile”. Segre sottolinea con stupore “l’incapacità assoluta del mondo di affrontare e di sconfiggere questo nemico invisibile, che muta e che cambia in continuazione, come se volesse spiazzarci, dirci tutta la nostra impotenza. Nelle guerre moderne il mondo ha cercato e trovato le armi per combattere, armi di precisione, estremamente efficaci, ma contro questo virus, questo nemico invisibile ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 9 marzo 2021) Parla didi una “modernamondiale”, “attonita” davanti al bilancio della pandemia di coronavirus che supera la soglia delle 100mila vittime. “Una tappa spaventosa” dice la senatrice a vita in un’intervista alla Repubblica, “lascia sbalorditi, soprattutto perché le vittime di questaferoce sono state causate da un nemico invisibile”.sottolinea con stupore “l’incapacità assoluta del mondo di affrontare e di sconfiggere questo nemico invisibile, che muta e che cambia in continuazione,se volesse spiazzarci, dirci tutta la nostra impotenza. Nelle guerre moderne il mondo ha cercato e trovato le armi per combattere, armi di precisione, estremamente efficaci, ma contro questo virus, questo nemico invisibile ...

Advertising

HuffPostItalia : Liliana Segre: 'Covid come una guerra, piango per gli anziani morti soli' - SkyTG24 : Minacce a Liliana Segre dopo il vaccino anti-Covid, perquisizioni e sequestri a 2 persone - fattoquotidiano : Due indagati per le minacce e gli insulti social a Liliana Segre: perquisizioni e sequestri degli apparecchi inform… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? Liliana Segre: 'Il Covid è una guerra. Piango per gli anziani che sono morti soli” [di Zita Dazzi] https://t… - RobertoBortone : Liliana Segre: 'Covid come una guerra, piango per gli anziani morti soli' -