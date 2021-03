Leclerc | Nel 2021 miglioriamo sulla gestione delle gomme

(Di martedì 9 marzo 2021) Due settimane passate "ai box", causa Covid - 19 e rientro anticipato da Dubai, poi Charles- da metà gennaio - si è immerso a Maranello come mai in passato. Un lavoro fatto di preparazione in ...

Ultime Notizie dalla rete : Leclerc Nel

Sfruttare meglio le gomme, serve un altro step In un anno da dimenticare,ha spesso segnalato la crescita personale , un campionato corso in crescendo nell'arco di ogni week end, arrivando al ...In occasione degli eventi ufficiali i piloti Charlese Carlos Sainz e il management della ...i componenti del team durante i viaggi che ogni anno li portano in tutto il mondo per competere...Giorgio Armani non vestirà solo Charles Leclerc, ma tutta la Scuderia Ferrari Mission Winnow. Il monegasco è già da un anno uomo immagine dello stilista milanese che ora ha firmato una partnership plu ...Giorgio Armani non vestirà solo Charles Leclerc, ma tutta la Scuderia Ferrari Mission Winnow. Il monegasco è già da un anno uomo immagine dello stilista milanese che ora ha firmato una partnership plu ...